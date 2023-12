Giovane rubò zaino alle cantinette: ’bandito’ dai locali

Con un gruppo di giovani, alcuni dei quali minorenni, aveva aggredito e rapinato una ragazza dello zaino lo scorso settembre, nella zona delle ‘cantinette’. La polizia è riuscita a risalire all’identità del giovane straniero per il quale è scattato in questi giorni il Dacur, ossia il divieto di accesso alle aree urbane, emesso dal questore. Grazie all’indagine svolta da personale della Divisione Anticrimine e a seguito della querela sporta dalla ragazza vittima del furto, si è risalito all’autore del reato. Il giovane di origine straniera con un gruppo di ragazzi tra i quali anche alcuni minorenni, si era impossessato dello zaino della giovane, dopo averla aggredita fisica senza alcun motivo da parte di alcuni componenti della banda. Essendo indagato dalla Procura ed in considerazione dei suoi precedenti specifici, il questore ha imposto al ragazzo, per un anno, il divieto di recarsi in tutti i bar e pub presenti nel territorio comunale di Rimini, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze.