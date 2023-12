Giovane si schianta contro un muro davanti al comando della Polizia civile

Ha perso il controllo della propria auto ed è andato a sbattere sul muro di contenimento di un’abitazione. Incidente ieri mattina, intorno alle 8, a Murata, sulla via della Carrare, proprio davanti al comando della Polizia civile. Un 23enne alla guida della propria autovettura stava viaggiando in via delle Carrare, in direzione via del Serrone-Casole, quando, per cause al vaglio degli agenti della Polizia civile, si è schiantato contro il muro di contenimento di un civico che si trovava sulla sua sinistra. Un impatto violentissimo e le condizioni del giovane sono apparse subito gravi. Gravi le ferite riportate con la sua auto andata praticamente distrutta. Sul posto sono arrivati immediatemente gli uomini della Polizia civile che hanno allertato i soccorsi.

I sanitari del 118, giunti sul posto con autolettiga e auto medica, al momento dell’intervento hanno subito effettuato una prima stabilizzazione del ragazzo a bordo dell’ambulanza. Per poi trasportarlo al Pronto soccorso dell’ospedale di Stato. Dopo i primi accertamenti, il giovane è stato trasferito all’ospedale Bufalini di Cesena con una prognosi iniziale di trenta giorni. In via delle Carrare le forze dell’ordine sammarinese si sono occupati dei rilievi del caso.

Sono in corso tutta una serie di indagini degli agenti della Polizia civile per determinare l’esatta dinamica dell’incidente del quale verrà data informazione all’autorità giudiziaria.