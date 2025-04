Giovane spacciatore in fuga alla stazione. Scaglia il monopattino contro i vigili

Inseguimento ad alta tensione nel cuore di Rimini, dove un giovane di 22 anni – accusato di essere uno spacciatore – è stato arrestato dalla Polizia locale dopo un tentativo disperato di evitare il fermo. L’episodio si è verificato l’altro ieri nella zona della stazione ferroviaria, punto sensibile spesso monitorato dalle forze dell’ordine. Gli agenti in abiti civili stavano pattugliando l’area, spesso frequentata da venditori di droga in cerca di clienti, quando hanno notato il ragazzo mentre consegnava alcune dosi ad un potenziale acquirente. Resosi conto della presenza degli agenti che si stavano avvicinando per identificarlo, il giovane ha cercato di far perdere le proprie tracce. È quindi scattata una fuga spericolata in monopattino, durante la quale il 22enne ha imboccato contromano via Gambalunga e via Angherà, mettendo a rischio la sicurezza di pedoni e automobilisti. In un gesto estremo, ha anche lanciato il monopattino contro la vettura di servizio degli agenti nel tentativo di bloccarli e guadagnare qualche secondo di vantaggio. Durante la corsa, il ragazzo ha tentato di sbarazzarsi della droga gettandola a terra. La sostanza è stata però recuperata dagli agenti subito dopo il fermo. L’inseguimento si è concluso con l’arresto del giovane, accusato di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo aver trascorso la notte nella camera di sicurezza del comando della Polizia Locale, il ragazzo è comparso davanti al giudice per l’udienza di convalida. Il magistrato ha convalidato l’arresto e ha disposto la liberazione del 22enne in attesa del processo, senza l’imposizione di misure cautelari.