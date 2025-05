"Giovani, armatevi di pensiero critico e combattete questa realtà". È chiaro e incisivo, come una sentenza, Massimo Cacciari quando parla del "crollo democratico" dell’oggi. Domani, alle 21 al Teatro Astra di Misano Adriatico, nel contesto della rassegna filosofica primaverile ‘Ritratti d’autore’, sarà protagonista di una lectio su Kafka e sull’uomo contemporaneo, stretto tra disorientamento, fragilità e iperconnessione. Il filosofo veneziano – tra le voci più autorevoli del pensiero europeo – analizza con lucidità e passione le tensioni del nostro tempo.

In un’epoca in cui la tecnologia sembra occupare molto spazio, c’è ancora un luogo per il pensiero critico e filosofico? O rischiamo di trasformarci in semplici consumatori di opinioni altrui?

"Certamente questo rischio sussiste, ma in realtà è sempre esistito. C’è sempre stato un pensiero dominante che ha cercato di metterci nelle sue reti. Il pensiero critico è sempre stato una minoranza, ma è da lì che nascono la filosofia, la scienza e la tecnica dell’Occidente. Senza pensiero critico non c’è innovazione, non c’è libertà".

Oggi, tra guerra e disinformazione, fragilità culturale, possiamo ancora parlare di un’idea europea capace di unificare valori e futuro?

"Questa idea è stata decostruita negli ultimi decenni in modo quasi violento. L’Europa si è ridotta al piano commerciale e mercantile, ha fallito la sua missione di essere ponte tra culture e potenze. È schiacciata sul fronte atlantico. L’unica Europa possibile è quella che ritrova la sua vocazione originaria. Altrimenti resta solo una provincia che si chiama Europa".

La figura del politico-filosofo che Platone idealizzava è ancora possibile? O il pensiero complesso è incompatibile con i tempi rapidi dei social media?

"Quella del re-filosofo è un’idea che riguarda il ruolo del ragionamento, non tanto la figura del filosofo che fa politica e deve governare la città. D’altronde chi amministra deve essere educato al pensiero critico e dialettico, al logos e alla mediazione degli opposti. Ma purtroppo, siamo lontani da tutto questo".

Se dovesse rivolgere una sola domanda ai giovani che partecipano alla rassegna di Misano Adriatico, quale sarebbe?

"Vorrei sapere se si rendono conto della situazione spaventosa in cui sono stati lasciati. I giovani sono davvero l’ultima ruota del carro. La scuola è in condizioni disastrose, la ricerca ignorata, il lavoro precario. La cultura è marginalizzata. Bisogna che i giovani si organizzino, sviluppino coscienza politica, si armino di pensiero critico. Solo così potranno cambiare le cose. Altrimenti il crollo democratico in Europa sarà totale".

Aldo Di Tommaso