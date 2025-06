Giovani artisti sammarinesi alla Biennale

San Marino alla Biennale dei Giovani artisti Mediterranea20 Borderless a Nova Gorica, Vipana e Gorizia, fino al 30 giugno, con la partecipazione degli artisti sammarinesi Valentina Toccaceli e il gruppo Archivio Swag. La Biennale del Mediterraneo è radicata in una ricca storia, iniziata a Barcellona nel 1985 e diventata una piattaforma vitale per lo scambio interculturale ed ha supportato generazioni di giovani artisti nell’area del Mediterraneo. L’evento riunisce artisti emergenti provenienti da tutta Europa e dal bacino del Mediterraneo. Per gli Istituti Culturali alla Biennale c’è Valentina Toccaceli che presentà Wave station-decoding mediatic communities, un video realizzato appositamente. Valentina che si è laureata in Design all’Università di San Marino e all’Accademia delle Belle Arti di Brera a Milano, ha già rappresentato il Titano alla quinta Biennale internazionale di Andorra. Per l’Università di San Marino ci sono gli Archivio Swag che presenta Spazio Pieno Wa, una installazione creata per l’occasione. Il gruppo è composto da Steve Ehanire, Gregorio Vannucchi, Daniele Cardelli, Giulia Brocanelli.