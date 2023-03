Giovani calciatori in arrivo: un’invasione di 460 squadre

Da Coriano invasione di giovani calciatori in riviera. Tornano i tornei internazionali di calcio giovanile organizzati dall’Asd Tropical Coriano. Tre manifestazioni tra aprile e giugno capaci di portare negli impianti sportivi tra Coriano, Rimini e Riccione ben 460 squadre per un totale di circa 15mila presenze turistiche. Per l’amministrazione comunale corianese si tratta non solo di un motivo di orgoglio, ma anche della testimonianza di come il territorio "sia luogo di sport e di turismo". Le centinaia di squadre soggiorneranno negli alberghi della Riviera. Si parte come da tradizione, a cavallo della Pasqua, dall’8 al 10 aprile con il Trofeo Adriatico. Ben 210 squadre si sfideranno su 22 campi dislocati tra Coriano, Rimini e Riccione. Il prosegue sarà con 27esimo Trofeo Delfino nel fine settimana della pentecoste, il 27 e 28 maggio, con centocinquanta squadre presenti. Infine il 10 e 11 giugno il nono Trofeo d’Italia. Le partite verranno disputate su 15 campi per un centinaio di squadre iscritte. Non ultimo, il 25 aprile si svolgerà a Coriano il Trofeo Daniele Grandi, organizzato dalla Polisportiva Junior Coriano.

"A partire da Pasqua arrivano a Coriano appuntamenti sportivi dai grandi numeri e ad elevata partecipazione con giovani giocatori, per buona parte provenienti dall’estero – osserva l’assessore allo Sport, Anna Pecci – che avranno l’occasione di praticare il calcio in un territorio di grande bellezza e accoglienza. Lo sport è un valore sociale posto al centro delle nostre politiche come la nuova carta dei servizi degli impianti sportivi approvata recentemente in consiglio comunale. L’obiettivo è favorire e avvicinare i ragazzi alle varie discipline sportive. Da qui il nostro sostegno alle associazioni sportive locali".