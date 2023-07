Giovani del Titano in Cina, Ha inizio il 17° Campo di Amicizia Internazionale di Shanghai

Ha avuto inizio il ’’17th Shanghai international youth interactive friendship camp 2023’’, evento patrocinato dalla segreteria di Stato per gli Affari Esteri e la segreteria di Stato per l’Istruzione. L’associazione San Marino-Cina fa sapere che i giova Lorenzo, Francesco, Federica, Lena e Alice, sono stati accolti in aeroporto dall’associazione di Amicizia con i popoli stranieri di Shanghai, insieme alla Federazione giovanile di Shanghai, che li seguiranno passo a passo per tutto il periodo del camp assieme alle delegazioni di altri dieci paesi. L’associazione di Amicizia San Marino–Cina augura "ai ragazzi di vivere pienamente questa splendida opportunità per poter conoscere da vicino la cultura e la lingua cinese e rappresentare la Repubblica di San Marino". Un’esperienza indimenticabile per i giovani del Titano.