Giovani e lavoro, soddisfatti. Ma chiedono merito e flessibilità

Il 79% dei giovani professionisti è "soddisfatto" del proprio lavoro e il 55% ritiene che la propria retribuzione sia "adeguata". Per il 66% di loro il contratto a tempo indeterminato è un ‘obiettivo da raggiungerè, mentre il 58% dà più importanza a "salute mentale e rete di affetti", mentre il riconoscimento del merito è un "fattore determinante" per il 99% dei giovani, a seguire il salario: 97% tra “impatto alto” (42%) e “molto alto” (55%). Significativi i dati sulla flessibilità oraria, che ha un impatto maggiore (36% “alto”, 58% “molto alto”) dello smart-working, che comunque rimane un paramento importante: 42% dei giovani professionisti intervistati da The European House Ambrosetti (Teha). I risultati della ricerca - si legge in una nota - sono stati resi noti al festival ‘Open Jam 2024’ di Rimini, dedicato alle prospettive del lavoro per i giovani sotto i 30 anni che si è chiuso ieri al Palas con la partecipazione di 1.500 persone tra studenti, lavoratori under 30 e manager.