Giovani e sport: contributo a 250 famiglie

Sono state 285 le domande pervenute al Comune per il bando ’Borsa di sport 2024-2025’. E tra queste 250 sono risultate in possesso dei requisiti richiesti dal bando per ottenere il voucher da 150 euro - oppure 300 euro per le famiglie con almeno 4 figli - per attività sportiva di base svolta o da svolgere dal settembre 2024 a quest’estate. Il Comune verserà alle famiglie complessivamente 37.352 euro.

Avviata diversi anni fa, l’iniziativa ’Borsa di sport’ è finanziata dal Comune per promuovere la pratica dello sport tra i ragazzi in condizione economica svantaggiata, combattere l’isolamento, favorire lo sviluppo delle relazioni positive. I contributi dell’amministrazione servono a coprire parzialmente la spesa delle famiglie.

Fra gli sport più praticati il calcio con 105 domande, il nuoto con 28, seguono la pallavolo (24), la ginnastica (21), il basket (15). Ma al Comune sono arrivate richieste per gli sport più diversi: dall’atletica leggera al frisbee, dal trampolino all’arrampicata passando per la danza.