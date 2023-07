Giovani europei fanno lezione di comunità

La segreteria di Stato all’Istruzione ha ospitato il seminario ‘Opportunità per le istituzioni educative e le comunità locali’, un progetto che rientra nei programmi di Eusair e Interreg Ipa, che coinvolge giovani e organizzazioni giovanili sammarinesi e che è parte di una serie di eventi organizzati dall’Istituto per la cooperazione e lo sviluppo in collaborazione con la Commissione europea per promuovere le raccomandazioni del Manifesto della gioventù nei paesi Eusair. Il seminario ha riunito allo stesso tavolo scuole, università, comunità locali, programmi Interreg e rappresentanti di Eusair, con gli obiettivi di informare i potenziali beneficiari incentrati sui giovani sulla strategia Eusair per la regione e sulle concrete opportunità di coinvolgimento, familiarizzare i giovani e le organizzazioni giovanili, comprese le scuole e le università sulle opportunità derivanti dai programmi Interreg Ipa.