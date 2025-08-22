Giovani imprese in calo. Tra difficoltà e coraggio

A Rimini fare impresa per i giovani a Rimini è possibile, ma non semplice. Lo dicono i dati dell’Osservatorio economico della Camera di commercio della Romagna: al 30 giugno 2025 le imprese guidate da under 35 in provincia sono 2.368, l’1 per cento in meno rispetto a un anno fa. Un calo lieve, che segue l’andamento regionale (-1.1 per cento) e resta più contenuto rispetto al quadro nazionale (-2.8 per cento). Oggi queste realtà rappresentano il 6.8 per cento del totale delle imprese riminesi, meno della media dell’Emilia-Romagna (7.2) e dell’Italia (8.1). Il commercio resta il settore trainante con quasi un’impresa su quattro, eguono le costruzioni (18.7 per cento), l’alloggio e ristorazione (13.9) e i servizi alla persona (8.8). Più indietro ma comunque significativi i servizi alle imprese e le professioni tecniche (entrambi al 5.8 per cento), la manifattura (4.9) e il comparto immobiliare (3.9).

Il quadro restituisce un tessuto imprenditoriale fragile e ne è consapevole Matteo Cucci, 23 anni, uno dei sei soci di Arkadia Studios, casa di produzione audiovisiva nata a Rimini tre anni fa. "Non sono dati che mi stupiscono. L’economia è in difficoltà e nel nostro campo molte realtà chiudono. Noi cerchiamo di resistere". Le criticità non mancano. "Fiscalità, costi, la difficoltà nel trovare un’idea su cui investire e poi la garanzia di entrate – spiega –. Non sorprende che tanti giovani preferiscano il lavoro da dipendente". Non a caso, il 76.1 per cento delle imprese giovanili riminesi sono ditte individuali, l’unica forma in crescita. Perdono invece le società di persone (-4.2) e soprattutto le società di capitale (-8), un dato che conferma come i giovani scelgano percorsi più snelli e meno rischiosi. Dal punto di vista territoriale, quasi il 45 per cento delle imprese under 35 si concentra nel comune di Rimini, seguito da Riccione (12.5), Bellaria-Igea Marina (6.5) e Santarcangelo di Romagna (6). Ma guardando al rapporto tra imprese giovanili e totale delle attività, emergono anche i comuni più piccoli: Montescudo-Monte Colombo e San Clemente superano rispettivamente il 10 e il 9 per cento.

"Quando siamo partiti eravamo cauti – aggiunge Cucci –. Abbiamo lavorato mesi su un piano finanziario. Un po’ di paura c’era, ma eravamo insieme e questo ha fatto la differenza. A Rimini non è facile, ma se si tiene duro, qualcosa di buono può nascere".

Federico Tommasini