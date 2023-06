Giovani in viaggio missionario in Etiopia, esercizio di multiculturalità e di accoglienza

Partiranno giovedì da Rimini i 13 studenti coinvolti dall’Ufficio missionario diocesano nel viaggio di pace con destinazione l’Etiopia. Il progetto denominato ‘Behebret Malen’ (Sognare insieme) è un proseguimento della precedente missione, e ha come obiettivo il rilancio di ulteriori programmi di riqualificazione, nonché il sostegno e l’intervento a livello sanitario e educativo nel villaggio di Wassera. Gli studenti di quarta liceo verranno accompagnati dal prof. Giampaolo Rocchi insieme alla responsabile ‘Missioni’ delle suore francescane Monica Da Dalt, rientreranno a Rimini il 5 luglio. L’iniziativa è stata presentata ieri dai ragazzi coinvolti nel giardino della diocesi del Duomo. Presenti, fra gli altri, anche il vescovo Nicolò Anselmi, gli assessori Kristian Gianfreda e Francesca Mattei, don Aldo Fonti, il preside del liceo Einstein Christian Montanari, Laura Colonna (direttrice dell’ufficio pastorale) e suor Monica, già missionaria nel paese africano. "Nei villaggi di Ashirà e Kofale monitoreremo e verificheremo il sostegno alla scuola materna, la dotazione del wi-fi a Karso, l’acquisto di divise e uniformi a Denda e l’attivazione del microcredito a Gode", hanno spiegato gli studenti nel corso della presentazione prima di ricevere il biglietto di viaggio e una felpa con il loro nome e quello del progetto. "Sosteniamo il progetto per dare una spinta ai giovani affinché imparino a fare comunità, costruiamo i cittadini del futuro", ha affermato Roberta Mariotti, presidente del Rotary Club Rimini Riviera. "Auguro ai ragazzi buon viaggio e di immergersi nella vita – ha detto Christian Montanari – la dimensione del sogno va sempre custodita perché il sogno ci consente di fare emergere i desideri". Anche il vescovo Anselmi è intervenuto sottolineando che "il viaggio missionario va inserito in un percorso formativo. Questi viaggi – continua Anselmi – appartengono a una visione dell’umanità come una grande famiglia che va all’incontro dei fratelli in un’altra parte del mondo più bisognosa, è un reciproco scambio dove si dà e si riceve tanto". Una "esperienza indimenticabile", dunque, "che cambierà sicuramente l’approccio alla vita dei giovani che vi partecipano", ha aggiunto don Aldo Fonti.

Andrea G. Cammarata