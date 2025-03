"Giovani lavoratori penalizzati"

"Per i giovani lavoratori che vivono da soli come me gli aumenti delle tasse sono un colpo duro – dice Lucia Belloni – Stiamo cercando di costruire una vita stabile, ma tra affitto, università e spese quotidiane, la pressione fiscale aumentano anche le difficoltà. L’Emilia Romagna è una regione con tante opportunità, ma sento che questi aumenti potrebbero rallentare la nostra capacità di innovare e crescere professionalmente. Sarebbe bello se i fondi venissero usati anche per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e non soltanto per il bilancio regionale".