Giovani migranti imparano a fare la pizza

Un corso rivolto a migranti per imparare a fare la pizza. Si chiama SAI-MSNA Karibu e ad oggi ha già portato tre pratiche di assunzione in via di definizione. Il corso della durata di 90 ore offriva la possibilità di imparare a fare la pizza, ed anche i rudimenti per lavorare in cucina. A tenerlo è stato lo chef Alessandro Garattoni di ChiAma Cucina. Il progetto era rivolto ai giovani migranti, che hanno imparato la lavorazione dell’impasto fino alla cottura in forno, passando per la stesura della pasta e per il sapiente uso degli ingredienti aggiunti. Una full immersion tra le ricette di un piatto tipico italiano che si è conclusa con il rilascio di un attestato, valido in Italia e all’estero. "Questo progetto rappresenta un viatico concreto per un futuro ingresso nel mondo del lavoro", dice l’assessore Kristian Gianfreda.