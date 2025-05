Giovani poeti crescono sulle orme di Dickinson

Ad aprile, a San Giovanni, si è tenuta la IX edizione del concorso di poesia, che ha dato la possibilità a noi ragazzi delle classi seconde e terze medie, di sbrigliare l’immaginazione e di giocare con le figure retoriche che abbiamo imparato, creando ognuno la propria poesia. Ogni volta viene scelto un tema diverso: quest’anno è stato ‘Il Giardino di Emily’, in omaggio alla poetessa americana Emily Dickinson. Emily, giovanissima, non andò più oltre il suo giardino, dove, grazie alla poesia, incontrò un universo interiore e visse in armonia con la natura. Anche noi abbiamo trovato un momento di riflessione per scoprire tutte le emozioni e le sensazioni che popolano il nostro giardino segreto. Quest’anno 6 ragazzi della Santa Filomena sono entrati nella rosa dei dieci vincitori: Cristian Barilari, Brando Maria Bratti, Riccardo Ceccolini, Anna Greta Magnani, Riccardo Petrosino, Maria Daria Scrocchi.

Jacopo Gerboni, Gianmarco Leonardi, Leonardo Molari, Riccardo Prioli IIIB