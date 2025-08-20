Giovani, pronto un vertice comune

Nuove risorse per i giovani di Bellaria Igea Marina: il Ministero per la Famiglia ha destinato al Comune oltre 20mila euro da impiegare in attività socio-educative e ricreative. Fondi che andranno a rafforzare i servizi esistenti – dai centri estivi alle iniziative extrascolastiche – e che si inseriscono in una strategia più ampia per il benessere delle nuove generazioni. Una strategia che a ottobre vivrà un passaggio chiave: un tavolo di confronto con tutte le realtà che si occupano di ragazzi, dallo sport alla scuola, dalle parrocchie ai centri giovanili. "Sarà l’occasione – spiega l’assessore allo sport e benessere giovanile Francesco Grassi – per fare rete contro bullismo, dipendenze e disagio. Il nostro obiettivo è mettere al centro la cura dei ragazzi, non solo con risposte punitive, ma con azioni educative e inclusive".

Il tema è arrivato in Consiglio comunale grazie a una mozione condivisa da maggioranza e opposizione, con i consiglieri Jacopo Vasini (Cambiamo) e Andrea Silvagni (Pd) che hanno invitato a "parlarne" senza strumentalizzazioni. Grassi ha ricordato i dati dell’Istituto Superiore di Sanità: in Emilia-Romagna quasi il 79% degli adolescenti dichiara livelli medio-alti di soddisfazione, mentre l’87% afferma di non avere subito atti di bullismo negli ultimi due mesi. "Numeri incoraggianti – ha sottolineato – ma che non devono farci abbassare la guardia: spesso il bullismo è la punta dell’iceberg di un disagio più ampio". Il Comune può già contare su progetti consolidati: il Centro per le Famiglie, il Centro Giovani Kas8 con educativa di strada e sportelli online, il Tavolo 0-6, i bandi per lo sport accessibile, il Gran Galà degli studenti e iniziative di educazione civica come Piccoli vigili. Ora, con le nuove risorse statali e il tavolo di ottobre, l’amministrazione punta a rafforzare quell’alleanza educativa tra scuola e famiglia.

a.d.t.