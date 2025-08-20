Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaGiovani, pronto un vertice comune
20 ago 2025
Aldo Di Tommaso
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Giovani, pronto un vertice comune

Giovani, pronto un vertice comune

Nuove risorse per i giovani di Bellaria Igea Marina: il Ministero per la Famiglia ha destinato al Comune oltre 20mila...

Nuove risorse per i giovani di Bellaria Igea Marina: il Ministero per la Famiglia ha destinato al Comune oltre 20mila...

Nuove risorse per i giovani di Bellaria Igea Marina: il Ministero per la Famiglia ha destinato al Comune oltre 20mila...

Per approfondire:

Nuove risorse per i giovani di Bellaria Igea Marina: il Ministero per la Famiglia ha destinato al Comune oltre 20mila euro da impiegare in attività socio-educative e ricreative. Fondi che andranno a rafforzare i servizi esistenti – dai centri estivi alle iniziative extrascolastiche – e che si inseriscono in una strategia più ampia per il benessere delle nuove generazioni. Una strategia che a ottobre vivrà un passaggio chiave: un tavolo di confronto con tutte le realtà che si occupano di ragazzi, dallo sport alla scuola, dalle parrocchie ai centri giovanili. "Sarà l’occasione – spiega l’assessore allo sport e benessere giovanile Francesco Grassi – per fare rete contro bullismo, dipendenze e disagio. Il nostro obiettivo è mettere al centro la cura dei ragazzi, non solo con risposte punitive, ma con azioni educative e inclusive".

Il tema è arrivato in Consiglio comunale grazie a una mozione condivisa da maggioranza e opposizione, con i consiglieri Jacopo Vasini (Cambiamo) e Andrea Silvagni (Pd) che hanno invitato a "parlarne" senza strumentalizzazioni. Grassi ha ricordato i dati dell’Istituto Superiore di Sanità: in Emilia-Romagna quasi il 79% degli adolescenti dichiara livelli medio-alti di soddisfazione, mentre l’87% afferma di non avere subito atti di bullismo negli ultimi due mesi. "Numeri incoraggianti – ha sottolineato – ma che non devono farci abbassare la guardia: spesso il bullismo è la punta dell’iceberg di un disagio più ampio". Il Comune può già contare su progetti consolidati: il Centro per le Famiglie, il Centro Giovani Kas8 con educativa di strada e sportelli online, il Tavolo 0-6, i bandi per lo sport accessibile, il Gran Galà degli studenti e iniziative di educazione civica come Piccoli vigili. Ora, con le nuove risorse statali e il tavolo di ottobre, l’amministrazione punta a rafforzare quell’alleanza educativa tra scuola e famiglia.

a.d.t.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Bullismo