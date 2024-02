Giovani sotto ‘osservazione’ e varchi nella zona pedonale

Maggior presidio nelle aree centrali da parte dei vigili, potenziamento della videosorveglianza e istituzione di varchi per controllare gli accessi alla zona. Sono alcune delle mosse che ieri l’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa e la sindaca Daniele Angelini hanno presentato agli operatori dell’isola pedonale durante l’incontro convocato con il Consorzio di viale Ceccarini. "Il corpo della Polizia locale - ha spiegato l’assessore Capocasa -, che verrà ulteriormente potenziato, già da tempo ha modificato la propria strategia operativa al fine di garantire un maggiore presidio e controllo del territorio, soprattutto nelle zone a maggiore frequentazione, anche da parte dei turisti, o maggiore rischio di degrado". Sul controllo dei giovani e dei giovanissimi la polizia locale affiancherà i carabinieri. Inoltre verranno monitorati gli spostamenti "dei ragazzi con l’obiettivo di contenere al massimo il cosiddetto fenomeno della baby gang".

Sarà utilizzata costantemente anche l’unità cinofila con il cane Ziko e verranno installate nuove telecamere nella zona del palazzo del Turismo. "L’amministrazione intende inoltre proteggere ulteriormente l’area pedonale del centro ed è allo studio la possibilità di limitare l’accesso ai varchi", cosa possibile grazie a un sistema di telecamere che è in via di completamento e prevede accessi all’area centrale da via Milano (rotonda con via Rismondo e piazzale Curiel) e da viale Virgilio e viale Dante. Soddisfatti in Fratelli d’Italia "visto che le limitazioni degli accessi e le telecamere erano nostre recenti richieste. Ora ci auguriamo che alle parole facciano seguito i fatti in empi brevi perché tra poco è Pasqua".

a.ol.