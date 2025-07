Giovani voci sul mare blu raccontano l’onda viva

Hanno raccontato il mare, ma non lo hanno fatto da un’aula del Liceo. Il progetto dei ragazzi del Serpieri li ha portati a uscire dall’istituto, occupare i pomeriggi, intervistare studiosi ed esperti che hanno basato la propria vita sul mare. Gli studenti lo hanno anche voluto toccare, il mare. Sono usciti in barca, ne hanno ascoltato i suoni, ed infine hanno riportato quanto raccolto in quattro puntate di un podcast che sta attirando le attenzioni anche di esperti, tanto da essere considerato e citato da Rai 3 scienza. Intere classi hanno collaborato alla realizzazione dei podcast perché non si trattava semplicemente di registrare e montare un racconto o le interviste. Alle registrazioni sul campo si sono sommati i lavori nello script, l’editing, le incisioni, la finalizzazione delle puntate ed anche la presentazione con loghi a cui hanno lavorato intere classi. Il lavoro di collaborazione offerto dalle classi 3R, 3S e 4H ha supportato l’impegno di sette studenti che materialmente hanno realizzato le quattro puntate. Asia Vandi e Michele Kallabani sono anche uscite in mare per comprenderne i rumori oltre la vista. Perché solo sentendo il mare lo si può raccontare. "L’intento è sensibilizzare le persone e i giovani sulle tematiche ambientali - premette la referente del progetto, professoressa Marzia Dalla Venezia -. Gli studenti hanno potuto raccogliere testimonianze di esperti lavorando su questioni legate alla conservazione e la tutela della biodiversità degli ecosistemi marini, ad esempio. Ogni puntata del podcast aveva un suo tema da sviluppare". La seconda puntata ha coinvolto giovani velisti nel loro rapporto con il mare. Attraverso le seguenti puntate i ragazzi e le ragazze del Serpieri sono entrati sempre più nel profondo del mare, analizzandone e raccontandone il cambiamento, l’arrivo di specie aliene e i rischi futuri e presenti che possono compromettere l’equilibrio di un mondo sommerso lontano solo dagli occhi, ma tremendamente vicino a tutti noi per le complicazioni climatiche che rischiamo di produrre.

A lavorare ai podcast oltre ad Asia e Michelle sono stati anche Stefan Mekita, Andrea Vasini, Raffaele Strocchi, Lidia Vienna e Aurora Dellapasqua, tutti studenti di terza e quarta. I podcast si possono trovare su Spotify, ma l’intenzione dell’istituto è ampliare l’attività "grazie anche al fatto che il liceo - riprende la professoressa Dalla Venezia - ha già oggi una sua Radio e un canale Youtube su cui a breve saranno pubblicati i backstage". A raccontare il mare in modo nuovo sono oggi i giovani, affiancati nel progetto dalla giornalista Anna Violato, dalla documentarista Elisabetta Zangoli e dal Teatro Patalò.

Andrea Oliva