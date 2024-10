Giovanna Cecchetti lascia Alleanza Riformista

"Non ci sono le condizioni per proseguire il viaggio insieme". Giovanna Cecchetti lascia la lista di Alleanza Riformista per ’correre’ da sola in Consiglio grande e generale, da consigliere indipendente di maggioranza. Con il passare dei mesi i rapporti tra Elego, di cui la Cecchetti fa parte, e Mis e Noi sammarinesi, insieme alle elezioni di giugno, sono diventati sempre più tesi. "La lista – spiegano dal movimento – ha certamente prodotto, grazie a tutti e tre gli attori, un risultato positivo, sotto l’aspetto elettorale, ma allo stesso tempo non ha avuto l’effetto sperato, almeno dai vertici di Elego, di assicurarsi quell’affinità fra le parti, per creare le giuste condizioni politiche ed istituzionali, di cui una lista ha l’esigenza di avere, tendenti ad un migliore impegno e funzione. Già dal dopo elezioni i rappresentanti di Elego hanno richiesto a gran voce di affrontare la situazione interna, già messa a dura prova, con l’intento di individuare un percorso comune, ma la controparte non ha mai voluto affrontare la questione". Una rottura, quindi, inevitabile. "E’ stato un susseguirsi di fallimenti di dialogo e confronto – dicono da Elego – Ci siamo trovati davanti ad atteggiamenti altezzosi, soprattutto per la formazione del nuovo governo, e siamo stati isolati". Così, ieri, in Consiglio grande e generale Giovanna Cecchetti ha lasciato la lista di Alleanza Riformista.

Il gruppo direttivo del movimento, apprezzando il lavoro svolto dai vertici del movimento, "con rigore ed efficacia – dicono – prende atto della mancanza delle eque condizioni per continuare un percorso con gli altri due movimenti e ha sollecitato il consigliere Giovanna Cecchetti ad abbandonare la lista di Alleanza Riformista e di proseguire il proprio operato politico ed Istituzionale nella veste di consigliere indipendente di maggioranza, sotto l’egida del movimento Ēlego". "Possiamo fare a meno di una politica del genere – durissima la replica in aula del segretario di Stato all’Istruzione, Teodoro Lonfernini – Una turbativa istituzionale, in una fase nella quale il Paese avrebbe bisogno piuttosto di unità. Piccole beghe di bottega". Critiche anche alle opposizioni, accusate di ostruzionismo sull’assestamento di bilancio. "In questo avvio di legislatura – ha detto – ho visto cose che non mi piacciono in termini di stile, approccio, idee".