Giovanni Cricca tra i finalisti di Amici

Cricca c’è. Il cantante riccionese di 19 anni è riuscito a staccare un pass per la fase conclusiva del talent show Amici ed ha esordito ieri sera. Giovanni Cricca, riammesso in corsa al programma di Canale 5, è infine riuscito a spuntarla ed è approdato al Serale. A condurre, come sempre, c’è stata Maria De Filippi, e per la prima volta si sono seduti sulle poltrone dei giudici Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Cricca è rientrato quindi in una delle tre squadre in cui sono suddivisi i 15 allievi arrivati alla fase finale e la prima puntata del serale è andata in scena appunto ieri sera.