Giovanni Pangrazi disperso dopo pranzo di Natale: era uscito per il caffè. Ricerche a tappeto

Rimini, 27 dicembre 2023 – Un giubbotto grigio scuro. Pantaloni blu, una coppola e scarpe sportive. Così Giovanni Pangrazi, 87 anni, era vestito lunedì intorno alle 17 quando per l’ultima volta è stato visto a San Giovanni in Marignano dopo aver concluso il pranzo di Natale con la moglie e le famiglie dei tre figli. Prima di essere riportato a casa ed essersi quindi allontanato a piedi per "prendere un caffè al circolo" (avrebbe riferito ai parenti) e scomparire nel nulla. Giovanni Pangrazi, pensionato molto noto nel paesino della Valconca, al circolo di San Giovanni non è mai arrivato però. Scomparso senza motivo e ricercato già da poche ore dopo aver fatto perdere le proprie tracce. Dopo le 18, quando l’anziano ha smesso di rispondere ai continui tentativi di contatto da parte dei figli e della moglie con cui vive in una casa in centro a San Giovanni.

La ricerca del disperso Giovanni Pangrazi si è estesa su tutta la Valconca

Immediatamente i familiari hanno denunciato la scomparsa del parente alle forse dell’ordine. Ai carabinieri della stazione locale, ai quali col passare delle ore si sono aggiunti nella ricerca i vigili del fuoco, il personale della Protezione civile e numerosi volontari nel tentativo di setacciare il territorio centimetro per centimetro e ritrovare così l’anziano scomparso. Una lunga ricerca quella messa in campo anche ieri dalla macchina dei soccorsi nella quale sono stati impiegati un elicottero, diversi droni e cani da ricerca, per allargare il campo il più possibile anche alla zona fluviale e alla frazione di Montelupo, dove ieri un cittadino aveva segnalato di aver visto, intorno alle 10, il signor Pangrazi, non trovando tuttavia riscontri.

Dopo quindi un’intera notte trascorsa dall’anziano all’addiaccio (quella tra Natale e Santo Stefano), già da ieri mattina presto la notizia della scomparsa è deflagrata raggiungendo più persone possibili per allargare la rete di salvezza entro cui si stanno facendo tutti gli sforzi possibili per ritrovare l’87enne. Tanto che per un coordinamento delle ricerche dell’anziano i vigili del fuoco hanno allestito una stazione mobile in piazza Silvagni a San Giovanni, per poter ottimizzare al meglio le risorse in campo e quindi trovare il prima possibile Giovanni Pangrazi. La ricerca del pensionato ha smosso anche i social, dove la segnalazione è rimbalzata di profilo in profilo con una raffica di centinaia di condivisioni.

Ma intanto, i sassolini della clessidra continuano a scendere veloci e (a ieri sera) dell’87enne non si era ancora trovata traccia nelle zone setacciate dai ricercatori. Il pensionato secondo quanto emerso non avrebbe mai manifestato segni di squilibrio di varia natura. Nativo della zona, è perfettamente inserito e molto noto tra la comunità marignanese, tanto da far propendere i ricercatori verso due ipotesi alla base della scomparsa: o un malore improvviso e quindi una caduta durante una passeggiata lungo il Ventena oppure un momento di smarrimento e confusione che ha portato l’anziano a girovagare sino a non ritrovare più la strada di casa. E mentre le ore passano cresce l’apprensione dei familiari, con la figlia Daniela che già da lunedì ha lanciato l’appello a chiunque ne abbia notizia o lo riconosca: "Aiutateci a ritrovarlo".

Dopo un’intera giornata di ricerche ieri i soccorritori hanno dovuto ridurre – ma non sospendere – l’attività serale e notturna per il sopraggiungere dell’oscurità. Questa mattina dalle 7 riprenderanno poi a pieno regime le ricerche, quando (salvo colpi di scena nella notte) saranno trascorse oltre 36 ore dall’ultima volta che Giovanni Pangrazi è stato visto a San Giovanni. Da dopo essersi allontanato di casa per raggiungere il circolo una volta riaccompagnato in auto dai figli, lasciato a qualche metro dal portone dell’abitazione dopo quello che avrebbe dovuto essere un normale pranzo natalizio in famiglia e che, invece, si sta trasformando nel preludio a giorni di grande apprensione.