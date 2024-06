Giovedì la festa del ringraziamento a sessant’anni dal fortunale

Speciale anniversario, giovedì, per la Festa del Bagnino che a Riccione celebra il 60esimo anniversario del fortunale dell’8 giugno 1964. Quello che spazzò via dalla spiaggia ogni struttura, travolgendo imbarcazioni e auto in un fiume d’acqua. Ad aiutare gli operatori furono centinaia di bagnanti tedeschi. Da qui la festa di ringraziamento che giovedì partirà alle 20,30 nella piazza di Levante del porto. I bagnini organizzeranno per l’occasione la tradizionale rustida di pesce, dolci e piadina. Ad animare lo spettacolo sarà Maurino Dj con un racconto in musica e immagini della Cooperativa Bagnini.