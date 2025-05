Giovedì torna RiminiWellness. Le nuove tendenze del fitness

Rimini diventa per quattro giorni la patria del benessere. Torna RiminiWellness per una Riviera che si prepara ad essere invasa da cultori e appassionati della forma fisica: un modello che negli anni si è evoluto nel concetto di benessere. Ci saranno gli allenamenti declinati in decine di forme diverse, ma anche nuove frontiere del benessere come l’energia che può infondere l’acqua o gli allenamenti studiato per il proprio biotipo. Per Rimini l’evento rappresenta la vera partenza dell’estate, cadendo in occasione del ponte del due giugno, dal 29 maggio all’uno giugno. Alberghi prenotati da tempo attendono il popolo del wellness che quest’anno oltre all’auto e ai treni potrà arrivare anche in aereo grazie a voli charter che collegheranno l’aeroporto Fellini di Rimini con Monaco.

La Fiera di Rimini si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto. Saranno presenti ben sei aree tematiche, con più di 2mila ore di allenamento, 12 palchi e la presenza dei principali trainer e ambassador del settore che consentiranno ai presenti di vivere un’esperienza unica alla scoperta delle discipline più d’avanguardia per l’equilibrio fisico.

Non potrà mancare l’indoor cycling, ma quest’anno si potrà provare anche la tendenza americana del soulcycle, tra musica ed effetti luminosi. L’area ‘cardio’ si presenterà con le sessioni delle varie discipline, da Mobility, alla Hiit training e Functional organizzate da personal trainer ed educator qualificati. Ci sarà anche Tamboo, un format nuovo e multisensoriale che fonde il ritmo degli esercizi con la spiritualità attraverso le percussioni. Torneranno i nomi noti nel mondo come Jill Cooper, ed anche Anastasia Alexandridi, Guillermo Vega e Ary Marques, tre volte campione del mondo di Aerobica. Per chi preferisce ritmi più lenti ci sarà ThePole, un’area dedicata a pole dance e discipline aeree. Diminuendo i battiti cardiaci si può arrivare alle radici della sapienza orientale nell’Oasi del benessere dove troveranno spazio le pratiche olistiche e i rituali antichi. Debutterà Ubtàna, un trattamento ayurvedico a base di erbe e farne naturali, conosciuto per le sue proprietà anti-età e purificanti. Arriverà a RiminiWellness anche la riflessologia facciale vietnamita che si pone l’obiettivo di stimolare l’autoguarigione e l’equilibrio energetico. Troveranno spazio in Fiera anche i vari tipi di massaggio, tra cui una novità: il massaggio con il legno, consigliato per la cellulite, la ritenzione idrica e le tensioni muscolari.

Non mancheranno le nuove frontiere del wellness con l’evoluzione del pilates Reformer e nuovi format che uniscono musica elettronica e atmosfere immersive. Debutterà anche Rotaction, sistema innovativo per migliorare simmetria e armonia corporea. Tornao anche gli ambassador dell’evento tra cui Alice Basso, modella e imprenditrice. A Riminisaranno realizzati decine di momenti ed eventi collaterali alla manifestazione.

Andrea Oliva