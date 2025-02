Giravano per la Perla armati di cutter e tirapugni. Ragazzini denunciati dai militari dell’Arma

Droga, armi, furti e guida sotto l’effetto dell’alcol: 13 persone denunciate dai carabinieri della compagnia di Riccione nel corso degli ultimi giorni. La zona sud della provincia è stata teatro di un servizio straordinario con pattugliamenti e controlli tanto a Riccione quanto a Misano e Cattolica e nei comuni limitrofi.

A Cattolica, un 33enne albanese è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico da 20 centimetri, mentre un 19enne nascondeva un taser nel vano del proprio scooter. A Riccione, invece, i militari hanno sequestrato un tirapugni in metallo e un cutter a due giovani. Tutti e quattro sono stati denunciati per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Sempre a Riccione, un 20enne tunisino è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria mentre cercava di allontanarsi con una bicicletta elettrica rubata, del valore di oltre 5mila euro. L’attività ha riguardato anche i controlli stradali: otto automobilisti sono risultati positivi all’alcol test, subendo il ritiro della patente. Infine, due giovani sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di cocaina, hashish ed ecstasy.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni per garantire maggiore sicurezza sul territorio.