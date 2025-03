Giro d’affari sporchi per due milioni. Dalle false fatture ai bonus Covid. Condanne per 12 anni complessivi

Ci sono le accuse di indebita percezione di erogazioni e danno allo Stato, evasione e frode fiscale, alla base della condanna arrivata nei giorni scorsi nei confronti di due uomini accusati di aver nascosto al fisco un giro d’affari di oltre due milioni di euro in tre anni, attraverso false fatture scambiate tra le società di cui gli imputati erano amministratori e per avere anche truffato lo Stato riuscendo a farsi erogare dall’Agenzia dell’Entrate quasi 14mila euro come bonus Covid per falsi danni economici subiti dalle società durante la pandemia. Il Tribunale di Rimini, riunito in seduta collegiale, ha dunque condannato un palermitano di 55 anni e un padovano di 79 rispettivamente a 6 anni e 10 mesi e 5 anni e 4 mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie e la confisca della somma di quasi 14mila euro per la truffa risalente alla pandemia e di altri oltre 600mila euro vario titolo ritenuti l’ammontare di imposte evase e dichiarazioni fraudolente.

I due uomini, entrambi operanti sul territorio Riminese a capo di due società con sede una in Valconca e l’altra a Madrid in Spagna, avevano tenuto una condotta fraudolenta finalizzata appunto all’emissione di fatture false nell’ambito della gestione delle società (una delle quali messa in liquidazione a pochi mesi dalla costituzione) che risultavano operanti nel settore della telefonia e del telemarketing. Le indagini compiute nei confronti dei due imputati erano partite a seguito di una richiesta di accertamenti finalizzati a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riclaggio in relazione a presunti ricavi da attività criminose e al finanziamento del terrorismo. Nello specifico, la guardia di finanza di Roma era arrivata a individuare i due uomini di 55 e 79 anni, i quali è risultato che utilizzassero poi parte dei guadagni illeciti per investire in immobili o dirottando il denaro all’estero in SPagna, luogo abituale di domicilio per uno dei due imputati. L’accusa, guidata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, ha infine ottenuto nei confronti dei due uomini una pesante condanna a un complessivo di oltre 12 anni di carcere anche in ragione della truffa allo Stato messa in piedi durante la pandemia dalla società fittizia che operava nel Riminese, in Valconca. In questo caso la società aveva presentato un calo di fatturato tra 2019 e 2020 di 93mila euro, riconducibile alla pandemia. La dichiarazione fittizia aveva così portato all’erogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di un ristoro da quasi 14mila euro, il quale successivamente era poi stato spartito tra gli imputati mediante una ulteriore transazione finanziaria tra le due società di cui erano amministratori.