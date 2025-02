Giro di affari sporchi sul dark web. Trafficava documenti e soldi falsi. Arrestato il mago della truffa

Documenti falsi, banconote contraffatte, stupefacenti: un mercato clandestino che si dipanava nei meandri del dark web, fruttando decine di migliaia di euro in criptovalute, e che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, aveva messo radici anche in provincia di Rimini. Un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Forlì, ha portato alla luce un vasto giro di affari illeciti nella grande Rete. L’inchiesta, che ha avuto un respiro internazionale grazie alla collaborazione con Europol e la polizia spagnola, ha permesso di smantellare un sistema operante sul dark web e su piattaforme di messaggistica crittografata come Telegram. Tre le misure restrittive emesse: un trentenne di Morciano di Romagna è finito in carcere e due coetanei, della provincia di Forlì-Cesena, ai domiciliari.

L’indagine è partita da un attento monitoraggio delle attività illecite condotte sul web sommerso, dove gli investigatori hanno scoperto un canale Telegram chiamato "Le Banconote di Archimede". Attraverso questa piattaforma, venivano venduti in Italia e in tutta Europa banconote contraffatte, documenti falsificati come carte d’identità, patenti e titoli di studio, oltre a sostanze stupefacenti. I pagamenti avvenivano in criptovalute o tramite transazioni su conti correnti intestati a prestanomi, rendendo più complesso il tracciamento del denaro. Le attività investigative hanno permesso di identificare i gestori della rete, grazie a sofisticate tecniche di de-anonimizzazione che hanno consentito di ricostruire i flussi finanziari illeciti. Nel corso dell’operazione, le Fiamme Gialle hanno sequestrato 14mila euro in contanti e circa 4 Bitcoin, per un valore stimato di 400mila euro. L’indagine si è conclusa con l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un trentenne di Morciano di Romagna, considerato uno dei fornitori di documenti falsificati. Nonostante fosse incensurato, gli inquirenti ritengono che l’uomo operasse nel mercato nero digitale da almeno un decennio. Agli arresti domiciliari sono invece finiti due complici, entrambi trentenni e residenti nel Cesenate. Nei loro confronti è stato disposto anche il sequestro preventivo di beni per un valore di 115mila euro. Secondo gli investigatori il trio operava in tutto il territorio europeo e, solo per quanto riguarda le banconote false, in appena tre mesi avrebbe messo in circolazione oltre 10mila euro contraffatti.

Parallelamente agli arresti, la Guardia di Finanza ha eseguito una serie di perquisizioni, durante le quali sono state sequestrate ulteriori criptovalute, tra cui Shiba Inu e Dogecoin, lanciata da Elon Musk. Inoltre, sono stati oscurati undici canali Telegram utilizzati per la vendita di materiale illecito, nel tentativo di arginare la diffusione di queste attività criminali online.

Lorenzo Muccioli