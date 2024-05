Giro di vite del prefetto contro feste e balli abusivi in spiaggia

L’estate è ormai alle porte. In attesa dei rinforzi, il prefetto Rosa Maria Padovano ha fissato, insieme a forze dell’ordine e categorie economiche, alcune priorità per il piano sicurezza della stagione. L’ha fatto mercoledì, nel comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza a cui hanno preso parte i rappresentanti delle associazioni di categoria, il questore, il vicecomandante dei carabinieri, il comandante della guardia di finanza e i vertici degli altri corpi, compresi i vigili del fuoco. Uno dei temi affrontati è stato il divertimento in spiaggia. Sì alla musica e agli eventi, ma nel rispetto delle regole. No a feste danzanti e balli abusivi in spiaggia e ai chiringuitos che si trasformano in vere e proprio discoteche sulla sabbia.

I controlli sulla movida in spiaggia sarà – anche su sollecitazione delle categorie – quest’anno saranno intensificati, sia per tutelare la sicurezza delle persone e prevenire disordini e problemi di ordine pubblico, sia per contrastare l’abusivismo. Una particolare attenzione sarà dedicata sia alla spiaggia di Rimini (Marina centro e non solo) sia alla zona del Marano a Riccione.

Nell’incontro si è deciso inoltre di rafforzare la collaborazione – già in atto da diversi anni – tra i gestori delle discoteche e le forze dell’ordine impegnate nell’attività di controllo. Verranno predisposti poi servizi mirati nei luoghi più frequentati dai giovani e dai turisti. La stagione estiva – ha evidenziato il prefetto – rappresenta una sfida impegnativa per tutta la provincia di Rimini, ma "al tempo stesso il turismo costituisce la forza vitale di questo territorio". Una forza vitale che, però, "deve trovare espressione in attività svolte in assoluta sicurezza e correttezza".