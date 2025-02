Giro di vite sugli alcolici . Ubriachi al volante ‘condannati’ a lavorare negli ospizi e nei parchi

Se alzi il gomito e vieni beccato alla guida, non rimane che aiutare i nonni nelle residenze per anziani per evitare le pesanti sanzioni o le conseguenze penali. E’ delle possibilità che viene offerta attraverso i lavori di pubblica utilità, per rimettersi in carreggiata dopo essere stati colti alla guida con un tasso alcolemico più alto del consentito. Il nuovo codice della strada è chiaro. Chi guida con un tasso compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, rischia una sanzione amministrativa che va da 543 a 2.170 euro. Mentre chi supera questi valori (stando tra 0,8 e 1,5) rischia una ammenda che va da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a sei mesi. Se si supera anche il valore di 1,5 allora scatta la multa da 1.500 a 6mila euro, e la detenzione da 6 mesi a 1 anno. Per la patente non c’è nulla da fare, viene sospesa anche per lunghi periodi. Ma per sanzioni e conseguenze penali si può ricorrere ai lavori di pubblica utilità.

Di recente il Comune di Riccione ha siglato con il tribunale una convenzione per offrire questa possibilità agli automobilisti beccati con l’alcoltest. "I condannati - spiegano dal municipio - potranno essere impiegati in azioni concrete e utili alla collettività, come l’accompagnamento e l’assistenza agli anziani presso il Centro diurno della Residenza Pullè di Riccione, dove contribuiranno alla gestione delle attività quotidiane, come la cura degli ospiti e l’animazione. Sarà loro compito anche favorire la socializzazione degli anziani, organizzando momenti di intrattenimento come giochi e attività culturali". In alternativa ci si può dare al giardinaggio nei parchi pubblici. Il tutto, ovviamente, a titolo gratuito.

Anche il Comune di Rimini è convenzionato con il Tribunale a tale scopo. In questo caso la collaborazione è stata attivata nel 2012. Da allora sono state 150 le persone che hanno usato questo mezzo per evitare salassi pecuniari e conseguenze sulla fedina penale. Anche a Rimini gli automobilisti con il gomio alto vengono spediti ad aiutare gli anziani nei centri di aggregazione, ma anche nei circoli dei giovani, oppure possono contribuire a organizzare e realizzare manifestazioni sportive e culturali perché due braccia in più negli eventi anche turistici servono sempre.

"Questa convenzione - dice l’assessora del Comune di Riccione, Marina Zoffoli - è un altro passo importante per il nostro impegno verso la reintegrazione sociale delle persone che hanno violato la legge. Offrire loro l’opportunità di restituire qualcosa alla comunità è una forma di giustizia riparativa che va a beneficio di tutti, senza costi aggiuntivi per l’amministrazione". Anche a Rimini attendono che quei 150 cittadini transitati negli ultimi 13 anni nelle strutture pubbliche, diversi dei quali per espiare i bicchieri di troppo, aumentino. Soprattutto in ragione delle modifiche al nuovo codice della strada che ha incrementato le pene e sanzioni rispetto al passato, arrivando a un massimo di 6mila euro.

Andrea Oliva