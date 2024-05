Giro d’Italia, la ‘volata’ di Riccione. Una Perla rosa ricorda il Pirata

Il commissario tecnico della nazionale di ciclismo, Daniele Bennati, sarà a cena con gli amici. Ci sarà anche Francesco Moser, in un altro hotel, mentre Dimitri Konychev è arrivato al Gambrinus per trascorrere qualche giorno in una Riccione dove ormai è di casa. Poi ci sono addetti ai lavori, giornalisti e ciclisti che sfrutteranno la tappa riccionese del Giro per qualche ora in compagnia di amici e parenti arrivati per respirare l’aria dell’Adriatico che nella Perla verde assume una sapore particolare. "Il Giro d’Italia a Riccione è un po’ come la Coppa del mondo di sci a Saint Moritz", dice Mariagrazia Nicoletti, vice presidente di Terrabici regionale. "I bike hotel in città sono tutti pieni in questo periodo. Alcune squadre soggiornano a Riccione, altre hanno trovato alloggio nella vicina Cattolica". Tra queste c’è anche la squadra del leader della classifica Pogacar. Ma nel conteggio delle presenze non ci si può limitare al solo numero della carovana del Giro. "A Riccione tanti colgono l’occasione per incontrare amici o parenti fatti venire appositamente". Un evento nell’evento che riempie camere d’albergo, ristoranti, locali e negozi della zona mare. Una febbre rosa che sta contagiando la città e offre a tutti coloro che sono arrivati o giungeranno a Riccione per il Giro anche una serie di iniziative e installazioni che rimarranno anche dopo il passaggio dei ciclisti.

Tra queste c’è la ‘Perla rosa’ di undici metri di diametro nel cuore del ‘salotto’, che dall’alto accompagnerà il passaggio del gruppo alla partenza della tappa domani mattina. Una stampa di grandi dimensioni. È la perla del fumettista e illustratore Alessandro Baronciani, nel cuore di Riccione all’incrocio tra le due strade pedonali più celebri della città, viale Ceccarini e viale Dante. Posizionata poco distante dall’open village del Giro collocato tra viale Virgilio, piazzale Ceccarini e viale Giardini, la Perla presenta una grande biglia con una ragazza che sul palmo della mano ha un ciclista, ma non uno qualsiasi. Quel ciclista è Marco Pantani. Inoltre una serie di riproduzioni in piccolo formato della Perla rosa dell’Adriatico saranno posizionate ai bordi del percorso e scorteranno simbolicamente il gruppo all’inizio della tappa. Quando il Giro avrà lasciato Riccione, l’opera di Baronciani resterà a Riccione. La versione originale, da cui è tratta la riproduzione in grande formato di viale Ceccarini, è stata infatti acquisita dalla Galleria d’arte moderna e contemporanea Villa Franceschi.

Andrea Oliva