Giro d’Italia a Rimini: traffico da bollino nero, i trucchi trucchi per evitare le code

Rimini, 17 maggio 2024 – Bollino nero in strada. Oggi la tappa del Giro d’Italia Riccione - Cento. Tappa che attraverserà Rimini e poi Santarcangelo. Saranno momenti complicati per il traffico, con la Statale 16 Adriatica chiusura tre ore o poco più, dalle 10,30 alle 13,45. Abbiamo raccolto alcuni ‘consigli di sopravvivenza’ per automobilisti (e motociclisti) nella fascia 'maledetta’.

Chi viene da nord

Prima domanda: che fa chi viene da Nord (Ravenna) diretto a Rimini e Riccione? “Dalla Statale meglio uscire a Viserba, in via San Martino in Riparotta – spiega l’ispettore della pm di Rimini Luigi Fusco, uno dei coordinatori della ‘viabilità Giro’ –. Poi si torna da via Sacramora, fino a Rimini centro o mare. Per Riccione utilizzare il ‘Fila diritto’, il sottopasso di via Rodriguez e via Coriano, via Panzano e viale Piemonte”.

Chi viene da sud

E da Riccione verso Rimini? “Dal mare non si passa in quelle tre ore. Si va in viale Piemonte, poi via Panzano e via Coriano. Oppure l’autostrada, uscendo al casello Rimini Sud, ma poi prendendo via Grotta Rossa, e attraversando la Statale su via Della Fiera” (da San Marino Ss72 al nuovo rondò si prende via Montescudo, poi via Coriano e sottopasso Rodriguez).

I varchi aperti

E’ uno dei varchi aperti nelle tre ore di stop al traffico, da mare a monte e viceversa. Gli altri sono la rotatoria con le vie Varisco e Rosmini; via Covignano; la rotatoria Valentini. “E resterà aperto il sottopasso della Marecchiese, verso e da l’entroterra”. Resteranno invece chiuse completamente dalle 10,30 al passaggio di corridori e auto al seguito le rotatorie davanti alle Befane e quella tra le vie Coriano e Montescudo.

Per Santarcangelo

Per chi è diretto a Santarcangelo il consiglio è proseguire a Nord sulla via Sacramora, poi prendere la Statale 16 in zona Viserba e arrivare in via Tolemaide. Evitando di uscire però sulla via Emilia, ma scegliendo via San Vito.

A che ora partono?

La partenza ufficiale della tappa è fissata per le 13 a Riccione. Centinaia le divise schierate per presidiare le strade del Giro garantendo la sicurezza.