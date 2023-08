Gita in barca con colazione e sedute di yoga

Gita in barca, yoga, bagno rinfrescante e colazione a bordo. Domenica mattina gita in barca in compagnia dell’Associazione ’Vele al Terzo’. La storica ’Amarcord”’ porterà riminesi e turisti interessati - escursione a pagamento - in un "viaggio indimenticabile attraverso onde di serenità e un paesaggio mozzafiato". Nel corso dell’escursione è prevista anche la possibilità di immergersi in una sessione di "yoga rinvigorente", guidata da Alessio Cancellieri. Al termine, rinfrescante bagno e una colazione a bordo.

Per informazioni o iscrizioni, chiamare il numero fisso: 0541 24822 - Whatsapp: 328 9733044 - [email protected]