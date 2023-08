Giù il ’muro’ della stazione: il cantiere è... in orario

Avanti con il nuovo, maxi sottopasso della stazione ferroviaria che collegherà finalmente la zona a monte, quella di piazzale Cesare Battisti, con l’area a mare nei pressi del grattacielo. Completate le pareti laterali e il soffitto del futuro sottopasso, sono in fase di ultimazione le attività di scavo per un totale di circa 50 metri, cui seguirà la realizzazione della soletta inferiore. Stanno procedendo i lavori per realizzare il padiglione lato mare dove sbucherà il sottopasso della stazione. Sono in fase di realizzazione le rampe di uscita.

Al tempo stesso procede anche la progettazione dei lavori di miglioramento dell’accessibilità pedonale e ciclabile del sottopasso del grattacielo. Al termine dell’estate partiranno i lavori al sottopasso di viale Principe Amedeo. Questa parte dell’opera terrà conto della progettazione del prolungamento del Metromare verso la Fiera. I lavori al sottopasso del grattacielo sono divisi in due fasi, lato mare e lato città, per evitarne la chiusura in estate. Da settembre a maggio il sottopasso sarà chiuso, per consentire le lavorazioni contemporanee su entrambi i fronti.