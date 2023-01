"Giù le mani dal nostro vino, non passeranno le etichette terroristiche dell’Ue"

"Siamo al fianco di produttori e commercianti di vino contro la decisione della Commissione Europea di permettere all’Irlanda l’indicazione di nocività per la salute in etichetta". Va giù duro il presidente di Confcommercio Gianni Indino. "Un attacco commerciale che mina l’identità, la cultura e l’economia dei Paesi – prosegue –. Il problema non è l’uso, ma l’abuso. La strada da percorrere è quella di una sensibilizzazione al consumo consapevole e di qualità, cosa

che l’Italia e il nostro territorio in particolare sta portando avanti con impegno e ottimi risultati". Confcommercio della provincia di Rimini è a fianco dei produttori e dei commercianti di vino del territorio davanti al silenzio-assenso della Ue che di fatto dà la possibilità al governo irlandese di indicare in etichetta la dicitura ’il vino nuoce alla salute’. "Se l’Irlanda – conclude – ritiene giusto e doveroso indicare in etichetta ’Il vino uccide’ oppure ’Il vino nuoce alla salute’ o ciò che detterà la fantasia, per noi si tratta di un attacco commerciale ai prodotti di eccellenza del nostro territorio e dell’Italia intera".