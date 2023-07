"Giu le mani dalla zona ex Tiro a volo"

"La zona dell’ex Tiro a volo non è solo una tra le più belle della Repubblica, ma ha anche un grande valore storico". Il comitato civico a difesa dell’area ex Tiro a volo torna a puntare il dito contro il governo. "Murata – racconta Vanessa Muratori del comitato – si chiama così facendo riferimento alle mura di un antico convento francescano. Questo convento venne poi spostato per motivi di sicurezza nella parte alta del monte, dove dal 1361 si trova ancora oggi costituendo uno tra gli edifici più antichi e pregevoli del centro storico. Proprio sopra il sito dove sorgeva il convento venne costruita una casa colonica e poi, nel 1920 l’area, di proprietà dei frati minori, venne acquistata dallo Stato che decise di abbattere la casa colonica e di farvi il Tiro a volo". Questa storia "ci parla di decisioni politiche indifferenti al valore storico dell’edificio, ma erano gli anni ’20 e una popolazione semianalfabeta non aveva questa sensibilità. Purtroppo duole constatare che ancora oggi non viene riconosciuto il valore che merita quest’area, che si vuole sottrarre alla popolazione che vi trova un luogo di ritrovo. È un polmone verde e un centro di incontro culturale e ricreativo".