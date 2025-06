Giubileo ’delle due ruote’. Il vescovo: "Così i motociclisti si possono avvicinare a Dio"

E’ Giubileo anche per i motociclisti. Il Giubileo è un’occasione per riscoprire Dio nella vita quotidiana, negli incontri, nei percorsi condivisi. E il vescovo Nicolò Anselmi ha pensato anche ai motociclisti. "Le passioni che abitano il cuore delle persone – spiega monsignor Anselmi – sono spesso il punto di partenza migliore per avvicinarsi alla fede". Con questo spirito che sabato la Diocesi di Rimini invita tutti i motociclisti, e chiunque ami andare in moto, a partecipare al Giubileo dei Motociclisti e di chi va in moto e in scooter. Sarà un evento aperto a tutti, dagli appassionati ai semplici amanti delle due ruote. Possono partecipare tutti, anche chi arriva da fuori città potrà prendere parte all’evento giubilare, partendo o transitando eventualmente da uno dei luoghi giubilari e convergendo poi a Rimini. Il ritrovo sarà alle 15 alla Misano square, la piazza esterna al circuito sempre aperta agli appassionati. Mezz’ora più tardi altro ritrovo in piazzale Renzo Pasolini, accanto al palasport Flaminio. Chi non riuscirà a raggiungere i punti di partenza potrà recarsi direttamente in Duomo entro le 16,30. I due gruppi, ‘scortati’ dalla Polizia locale, raggiungeranno il Duomo di Rimini, potendo parcheggiare i mezzi all’interno del vescovado. Alle 17 sul sagrato del Duomo, tutti i partecipanti con i caschi in mano riceveranno la benedizione del vescovo di Rimini. Al termine si entrerà in Duomo con il casco.