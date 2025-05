Giudice ricusato, processo sospeso

È iniziato con un’istanza di ricusazione nei confronti del giudice Isabella Pasini ieri l’ennesimo processo che ruota attorno a Banca Cis. Un nuovo processo nel quale per la prima volta l’accusa ipotizza l’associazione a delinquere e che vede imputate 13 persone tra le quali spiccano l’ex direttore di Banca Centrale Lorenzo Savorelli, il finanziere Francesco Confuorti, l’ex numero uno di Banca Cis Daniele Guidi e il commissario della legge Alberto Buriani. Ieri nel corso dell’udienza una decina di imputati hanno presentato l’istanza di ricusazione nei confronti di Pasini, già coinvolta, stando all’istanza, in decisioni relative agli stessi imputati in altri fascicoli. Il giudice Pasini ha sospeso l’udienza e ora la palla passa al giudice per i rimedi straordinari in materia penale, Gianfranco Iadecola, a cui spetterà la decisione.