Giugno caldo negli hotel: "Boom di prenotazioni"

Dopo i giorni di tempo incerto e piogge, negli hotel di Riccione sono riprese a pieno ritmo le prenotazioni, tant’è che alcune strutture per il prossimo fine settimana hanno già superato l’80 per cento del riempimento e c’è anche chi è vicino al tutto esaurito. Merito del meteo, ma anche delle scuole chiuse e degli eventi, come il Riccione Kids Family Festival, che da venerdì a domenica farà della Perla verde la capitale dei bimbi con una miriade di eventi spalmati da un confine all’altro. Nello scorso weekend Riccione ha fatto il pieno di turisti con spiagge affollate, boom di visitatori al villaggio della Warner Bros, grande festa nel Parco della Resistenza, migliaia di sportivi e una nutrita partecipazione alle sfilate ‘Calibro Anni 70’ con le Alfa Romeo, e delle Fiat Abarth. "Siamo contenti. Fino alla scorsa settimana i dipendenti facevano quasi le ferie, ma da ora in poi dovranno fare gli straordinari – ironizza Marco Bordoni, direttore del Grand Hotel Des Bains –. Da venerdì direi che è ufficialmente partita la stagione. Da noi soggiornano clienti anche per lunghi periodi e non mancano le famiglie. Di certo quando un evento funziona, come la Superbike e Ciné, le prenotazioni arrivano con mesi di anticipo. Per questo fine settimana siamo quasi al completo anche se, per chi intende fare una vacanza di dieci giorni troveremo comunque una camera. Ben vengano gli eventi e la stagione congressuale che ci ha fatto fare una seconda metà di maggio spettacolare. Per ora siamo moderatamente ottimisti".

"Per luglio e agosto – commenta Silvano Turci, direttore dell’hotel Corallo – le prenotazioni sono più avanti dell’anno scorso, a differenza di giugno che è stato al di sotto delle attese per il meteo e per gli impegni scolastici degli alunni in attesa degli esami. Oltretutto, la festa della Repubblica che, cadendo di domenica, non ha dato l’impulso alla stagione. In compenso abbiamo ospitato delle convention nel nostro albergo. Del Kids Family Festival non abbiamo ancora riscontri". "Per le famiglie che vanno in vacanza questo è un bel periodo. Chiuse le scuole assistiamo a un’impennata di prenotazioni – continua Andrea Falzaresi del Club Family Hotel –. Portare eventi in giugno e settembre è un’ottima scelta, perché sono mesi un po’ difficoltosi". "Le prenotazioni erano partite molto bene a inizio anno, ma nell’ultimo mese si sono fermate per poi riprendere tantissimo negli ultimi giorni – premette Stefano Giuliodori dell’hotel Dory, da sempre Family hotel –. Per il prossimo fine settimana siamo già al 90 per cento di occupazione. Non abbiamo riscontri, ma da due settimane sui nostri siti promuoviamo anche il Kids Family Festival, che per creare movimento dev’essere promosso per tempo e avere una sua storicità. Di certo suscita interesse, per esempio, un comasco nel saperlo ha prolungato la vacanza di una settimana. Io ho colto questo evento favorevolmente, offrendo ospitalità a Giovani Muciaccia e ad altri, protagonisti del festival".

Nives Concolino