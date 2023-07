Giulia Grossi diventa segretaria dei medici di base della Fimmg

Cambio della guardia alla Fimmg, la federazione dei medici di medicina generale. Il sindacato, che conta oltre 90 iscritti in provincia di Rimini, si è riunito alcuni giorni fa per eleggere il nuovo consiglio direttivo. Le elezioni hanno portato alla nomina di Giulia Grossi (foto) quale nuovo segretario provinciale della Fimmg di Rimini. Prende il posto di Marcello Cretì. E’ una figlia d’arte la Grossi: il padre è Maurizio, già medico del pronto soccorso e da anni presidente dell’Ordine dei medici di Rimini. La Grossi, con i suoi 35 anni, è uno dei segretari provinciali del sindacati più giovani in Italia. Completano il consiglio direttivo Mascia Grani (vicesegretario vicario); Bianca Maria Morolli (vicesegretario amministrativo e tesoriere del sindacato); Chiara Crescentini (vicesegretario e responsabile della comunicazione); Manuela Cavalli (vicesegretario e responsabile dell’area scienza e professione); Margherita Fabbri (vicesegretario); Marco Ripa (vicesegretario); Luca Raboni (responsabile organizzativo). "Il nuovo consiglio – sottolinea la Fimmg riminese in una nota – si prefigge il proficuo dialogo con l’Ausl e le istituzioni, con l’obiettivo di essere uniti per la salvaguardia della salute dei cittadini. Vogliamo uniformare le procedure di lavoro, per migliorare i servizi ai nostri pazienti".