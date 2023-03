Giulia Innocenzi e l’inchiesta sui polli Fileni

In queste settimane si parla spesso della riapertura di capannoni dell’azienda Fileni, leader nella produzione di carni bianche biologiche, alla Cavallara di Maiolo, in alta Valmarecchia. Abbiamo deciso di intervistare Giulia Innocenzi, la giornalista che si è occupata dell’inchiesta andata in onda per Report. Da molti anni la Innocenzi si occupa di allevamenti intensivi perché, ci racconta, "trovo ingiusto il modo con cui gli animali vengono trattati mentre cani e gatti vengono trattati diversamente rispetto agli animali da reddito". Grazie alle sue ricerche, ci ha spiegato quali sono le conseguenze per i consumatori: "Si producono prodotti di scarsa qualità", a soli 35 giorni i polli vanno al macello. "Uno dei problemi maggior è l’antibiotico resistenza" spiega ancora la cronista. Per chi vive vicino a un allevamento ci sono diversi disagi. "Negli allevamenti si produce ammoniaca, gas odorigeno, molto inquinante che genera il Pm2.5, polvere sottile pericolosa per la salute umana" conclude la Innocenzi. Nel tempo in cui avete letto questo articolo, in Italia sono stati macellati ben 13.650 polli negli allevamenti intensivi.

Classe II C

Sant’Agata Feltria