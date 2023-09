Giulianelli dovrà sgomberare la colonia

Il maestro ceramista Giorgio Giulianelli con la sua attività dovrà abbandonare la colonia Adriatica Soliera Carpi entro lunedì. Il Comune, infatti, ha risposto picche alla proroga richiesta dall’avvocato Giancarlo Pasini. Era stato richiesto di far slittare la scadenza al 30 settembre per poter portare via il materiale, vasellame, statue, busti e altre opere d’arte, compreso i forni di cottura. Operazione che per la sua complessità richiederebbe qualche settimana. Il tutto infatti si trova su due piani della stessa colonia. Ieri, col diniego, che come lamenta il legale non è stato neppure motivato, ecco la doccia fredda per Giulianelli. "La cosa va avanti da anni, l’edificio è pericolante _ sottolinea la commissaria prefettizia Rita Stentella _, emessa l’ordinanza che parla di pericolo, bisogna sgomberare. Avevamo concesso un periodo congruo. Prima viene sgomberato l’edificio, meglio è per tutti. Siamo disposti ad aiutarlo, magari per trovare una soluzione alternativa". Giulianelli intanto per accelerare l’operazione, non sapendo dove mettere tutte le cose prodotte, anche se a malincuore ha messo in vendita i suoi lavori, dagli oggetti più piccoli alle opere d’arte.

ni.co.