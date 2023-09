Giulianelli ha lasciato la colonia sotto gli occhi dei sostenitori

Dopo mezzo secolo di attività nell’ex colonia Adriatica il ceramista Giorgio Giulianelli ieri ha consegnato le chiavi al curatore fallimentare della Kiron. Il diritto d’uso dell’edificio che il Comune di Riccione ha ceduto per 50 anni alla società che doveva realizzare il progetto Futurismo, il 10 ottobre andrà all’asta assieme a quello della Reggiana e dei terreni limitrofi. I giorni scorsi l’artigiano ha sgomberato le sue cose, dopo uan veloce svendita al 50 per cento, ma non è bastato. Tante opere sono rimaste nell’edificio. Su permesso del curatore fallimentare Giulianelli spera di poter recuperare altro, ma nel fine settimana alla colonia Adriatica verranno cambiate le serrature. Domenica, diversi clienti e persone che hanno tentato di dargli una mano, si sono riunite davanti al laboratorio di viale D’Annunzio per esprimere solidarietà. Sono in tanti a cercare una soluzione per dare seguito almeno alla sua scuola. "La chiusura è una grossa botta _ commenta Giulianelli _, in questi anni ho avanzato varie proposte. Ora ho solo bisogno di starmene in pace. Mi dispiace che questo mestiere in via d’estinzione non abbia avuto il giusto riconoscimento".

