Giuliano e la svolta nell’inchiesta: "Mia moglie indagata, uno shock. Ora la verità sta venendo a galla"

L’altro ieri sono tornati nell’appartamento della madre, dissequestrato a 17 mesi dal delitto. Non ci avevano più messo piede lì Giuliano, Giacomo e Chiara Saponi, i figli di Pierina Paganelli, se non una sola volta diversi mesi fa, su autorizzazione degli inquirenti. Erano stati lì alcune ore, per sistemare e pulire l’appartamento. Venerdì, tolti i sigilli, i figli di Pierina finalmente sono ritornati nella casa della madre e sono rimasti lì dentro a lungo. Hanno riguardato le tante foto di lei. Hanno trovato la scorta ’segreta’ di gelati che Pierina nascondeva in casa. Hanno rivissuto i ricordi di una vita. Un’ondata di emozioni che li ha travolti, a pochi giorni dalla svolta nell’indagine sull’omicidio. Perché Manuela Bianchi, la moglie di Giuliano ed ex amante di Lous Dassilva, ritenuto dagli inquirenti il presunto killer e da luglio in carcere, ora è indagata per favoreggiamento.

Giuliano, per lei sarà stato uno shock. Come ha reagito quando ha saputo che Manuela è indagata? "Sono momenti difficili, per me e per tutta la mia famiglia. Le ultime notizie sull’indagine, come abbiamo già dichiarato io e miei fratelli, ci hanno frastornato. In un certo senso, dobbiamo ancora metabolizzare quanto sta accadendo. Dalle informazioni trapelate, Manuela sta collaborando con gli inquirenti. Io e i miei famigliari ci auguriamo che questo possa essere d’aiuto nella ricostruzione della verità".

Ritiene che l’incidente di cui è stato vittima nel maggio 2023 (Giuliano è stato a lungo in coma, ndr) possa essere, in qualche modo, collegato al delitto di sua madre? "Questo lo dovranno dire eventualmente gli inquirenti".

Sono passati 17 mesi dal delitto. Crede che si sia arrivati finalmente vicini alla verità? "Credo che siamo ormai arrivati alla chiusura del cerchio. È una attesa lunghissima, resa ancora più gravosa dalla pressione mediatica e da tutte quelle falsità che siamo stati costretti a sentire su nostra madre e sull’indagine, nelle varie trasmissioni televisive che si sono occupate della tragedia".

L’appartamento di sua madre è stato dissequestrato. Che effetto le ha fatto tornarci? "Da una parte c’era il forte desiderio di riassaporare quelle sensazioni che provavo lì. Vivendo accanto ero spesso da lei, quella casa è piena di ricordi, emozioni. L’altro ieri io e miei fratelli abbiamo girato a lungo per casa e ci sono subito ritornati alla mente tanti gesti della sua quotidianità. Così come è stato emozionante riguardare tutte le fotografie che mia madre teneva in casa, ripensando ai momenti di quegli scatti".

Come sono oggi i suoi rapporti con Manuela? "Sono cambiati. Oggi Manuela per me è la madre di nostra figlia. E tutti i rapporti che abbiamo e avremo riguardano, esclusivamente, nostra figlia".