Giuliano Gorini scomparso nel nulla da vent’anni. "Sarà dichiarato morto"

Rimini, 5 febbraio 2024 – Da quasi vent’anni non si hanno più notizie di lui. Le uniche tracce lasciate da Giuliano: la macchina, ritrovata nel 2012 in Croazia, e la prenotazione di un volo. E le segnalazioni di alcuni amici. Dal Natale del 2006 Giuliano Gorini è diventato un fantasma per i suoi familiari.

Dopo averlo cercato in lungo e in largo, gli zii paterni dell’uomo (gli unici parenti rimasti, dopo la morte della madre nel 2017 e del padre due anni fa) hanno chiesto al tribunale di Rimini la dichiarazione di morte presunta di Giuliano.

Nato nel 1965 a Pesaro, dove è cresciuto, Giuliano fin da ragazzo si era allontanato più volte da casa, nascondendosi spesso a Rimini. In un’occasione i genitori disperati avevano fatto un appello anche a Chi l’ha visto , e dopo diverse ricerche Giuliano era stato finalmente ritrovato a Rimini. Proprio a Rimini si era trasferito definitivamente nel 2003, e qui ha vissuto per un po’ insieme a una ragazza russa. Ma dal 2006 nessuno dei familiari è riuscito più a mettersi in contatto con lui, né ad avere più notizie certe sul suo conto. Giuliano è sparito. Un fantasma, appunto.

Il padre Aldo ha cercato Giuliano ovunque. Era andato anche in Croazia quando era stata ritrovata la sua macchina, nella speranza di ritrovarlo. Aldo Gorini è morto il 12 novembre 2022 con il rimpianto di non aver più riabbracciato il figlio, l’unico che gli era rimasto dopo la morte prematura della figlia.

L’anno scorso, a giugno, la zia Bruna ha presentato tramite l’avvocato Christian Guidi la denuncia di scomparsa del nipote. "Temiamo che Giuliano sia stato vittima di sequestro da parte di una setta – ha messo nero su bianco la zia nella denuncia – e che sia morto". In estate la richiesta al tribunale per la dichiarazione di morte presunta dell’uomo. La Procura di Rimini ha aperto un’indagine sulla scomparsa di Giuliano Gorini, ma il fascicolo è stato archiviato perché non sono emersi purtroppo elementi utili per ritrovarlo. Intanto sono quasi trascorsi i 6 mesi dalla richiesta di dichiarazione di morte: Giuliano non è ricomparso, "e nessuno si è fatto avanti per fornire notizie sul suo conto – spiega l’avvocato Guidi – Per questo a giorni il tribunale di Rimini dichiarerà ufficialmente la sua morte presunta".