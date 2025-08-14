Giuliano Palma: "Tra Messico e nuvole rendo le persone felici"

Con le sue canzoni essenziali, piacevoli e ritmate Giuliano Palma porterà un carico di energia. Con un cocktail di ska, pop e soul, alle 21,30 in piazzale Roma a Riccione, accenderà l’atmosfera che come accade sempre nei suoi concerti farà cantare e ballare la platea. Lo spettacolo musicale si concluderà alle 23, seguiranno i fuochi d’artificio e il deejay set di Max Monti.

Giuliano Palma, cosa proporrà stasera? "Nei miei concerti ripercorro tutti brani e le cover rivisitate, che ho amato e che ancora oggi ho il piacere di cantare, da Messico e Nuvole, intramontabile evergreen, ai miei brani più introspettivi, ma sempre in una chiave ballabile e piacevole per tutti".

Come e con chi sta trascorrendo la sua estate? "L’estate per me è suonare dal vivo. Mi soddisfa tantissimo poter girare l’Italia per portare serenità e far cantare brani memorabili a tutte le generazioni, ci metto tutto me stesso. Nei giorni di riposo recupero le forze, trascorrendo questi momenti con gli amici rimasti in città".

Cos’è per lei felicità, riesce a viverla e in che momenti? "La felicità per me sono attimi. È la sensazione di sapere di essere nel posto giusto e nel momento giusto. Ad esempio stare sul palco con musicisti eccezionali e vedere la gente ballare e divertirsi mi riempie di gioia, essere anche solo in parte l’artefice di tutto questo mi fa provare momenti felici".

Da cosa nasce il desiderio di rivisitare vecchi brani di successo? "Il desiderio giovanile è stata un’onda travolgente a cui mi sono affidato senza pensarci troppo. Dopo il progetto con i Casino Royale, ho pensato molto a cosa mi avrebbe fatto piacere cantare e non ho avuto dubbi. Ho messo giù una lista di brani che facevano parte del mio vissuto e da lì in poi non più smesso di cantare".

Oltre ai concerti, cos’ha in programma per i prossimi mesi? "In questo ultimo periodo ho preferito prendermi del tempo, anche perché volevo far chiarezza su cosa fare a livello artistico. Ho un po’ di cose che bollono in pentola, ma è ancora presto fare programmi".

La storia con i The Bluebeaters continua e in che modo? "Con la mia prima band ho vissuto uno di quegli amori così potenti, che poi quando le cose finiscono fai fatica a prendere decisioni drastiche, anche se diventa una prigione. Ci si attacca ai momenti belli, sperando che un giorno possano tornare. Non nego che mi piacerebbe ripresentarmi sul palco con loro, magari a sorpresa, ma come occasione speciale in ricordo dei vecchi tempi".

Desideri rimasti nel cassetto? "Credo di essere stato molto fortunato e quindi di quel cassetto ho buttato via la chiave".

