Giuliano Scarpinato racconta la vita dei magistrati antimafia

Pietro Grasso, già procuratore nazionale antimafia, che incontra a Bologna gli studenti in Assemblea legislativa e inaugura i 25 ‘totem’ della mostra ‘Una vita contro la mafia’ realizzata dalle scuole Einaudi-Molari di Rimini. Lo spettacolo di Giuliano Scarpinato che racconta la vita dei magistrati antimafia, a Cattolica, e infine il Premio Morrione. Torna in Emilia Romagna la Settimana della legalità, di cui il territorio riminese è protagonista. Ad inaugurare un ricco programma di eventi sarà, alle 17 di domani, lo spettacolo ‘Il tempo attorno’ di Scarpinato che andrà in scena al Teatro della Regina di Cattolica (spettacolo di nuovo in scena il 19 marzo a Bologna e il 20 a Correggio). Giovedì 21 alle 17, a Santarcangelo, il presidente della Regione Stefano Bonaccini inaugurerà insieme alla sindaca Alice Parma un nuovo centro giovanile in un edificio confiscato alle mafie. La presidente dell’assemblea legislativa regionale Emma Petitti sarà ospite di uno degli appuntamenti clou della Settimana della legalità: lunedì, nella sala Guido Fanti dell’Assemblea legislativa a Bologna, farà gli onori di casa all’incontro tra Pietro Grasso e una rappresentanza di studenti emiliano-romagnoli. Grasso e Petitti inaugureranno i totem della legalità, ognuno dei quali dedicato a una vittima di mafia.

Da segnalare, nell’ambito delle iniziative in regione, venerdì 22 la presentazione a Bologna dell’inchiesta ‘Brucia la terra’, che ha vinto la dodicesima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo.