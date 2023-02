Giulio Lolli, la sua vita spericolata sta per diventare film: "Ma niente visite in cella"

Giulio Lolli su uno yacht

Rimini, 11 febbraio 2023 – Un passato da imprenditore in Canada e a Bologna, poi l’accusa di aver messo in piedi un sistema di "finti leasing" con yacht e auto di lusso, una fuga rocambolesca via mare, l’arrivo a Tripoli, la detenzione nelle carceri libiche, la conversione all’Islam, infine la cattura, l’estradizione e i processi. Quella di Giulio Lolli, 57 anni, originario di Bertinoro (Forlì-Cesena), è una storia degna di un film. Rimini Yacht, la Cassazione respinge il ricorso di Giulio Lolli Pareva strano che nessuno avesse ancora pensato a trasformare l’epopea del Pirata in una pellicola. In effetti un progetto per portare le vicende di Lolli sugli schermi esiste, ed è a firma degli sceneggiatori Mario Olivieri e Andrea Cotti. Il primo, riminese, ha collaborato alla scrittura di spot, cortometraggi e fiction, mentre il secondo, di San Giovanni in Persiceto, è autore di romanzi pubblicati da Rizzoli e Mondadori e ha partecipato alla stesura di numerose sceneggiature, tra cui la serie Rai "L’ispettore Coliandro". Colpiti dalle peripezie e dalla storia processuale dell’ex imprenditore della nautica, i due sceneggiatori hanno presentato una formale richiesta per un colloquio al carcere di Modena, dove Lolli è attualmente detenuto e dove...