Giullari e sbandieratori, si torna nel Medioevo

Tutto è quasi pronto. Da domani e fino a domenica San Marino riporta in centro il suo evento dell’estate. Perché le Giornate Medioevali anche quest’anno – per la 26esima edizione – sono pronte a sorprendere sammarinesi e turisti. Ideato dalle agenzie Trends e Wavents, dal Consorzio europeo delle rievocazioni storiche e dal Comitato italiano delle associazioni nazionali storiche, questa edizione porta il titolo 1463 Terra Sancti Marini legando l’evento a una delle date cardine nella storia sammarinese. Il 27 giugno 1463 Papa Pio II emette la Bolla ’Comunitati et hominibus Terrae Sancti Marini’, che porta San Marino a raddoppiare la sua superficie raggiungendo così un’estensione che non subirà nei secoli successivi sostanziali variazioni di confine, donando a San Marino la conformazione geografica attuale. I visitatori saranno guidati in un viaggio nel ’400 e in particolare attraverso le peculiarità della terra di San Marino, regalando al pubblico una visione di un luogo in cui, dopo lunghi periodi di guerre e lotte, ritorna la pace, la vita civile fatta di mercati, traffici commerciali, fiere e feste che restituiscono alla collettività una quotidianità fatta di vita sociale e comunità.

La San Marino quattrocentesca verrà raccontata con eventi diversi (e complementari tra loro) che vanno dalle rievocazioni storiche agli spettacoli dal vivo, dai laboratori didattici all’esperienzialità, fino ai giochi. Ogni sera tutto il centro storico di San Marino e il palco della Cava dei Balestrieri si riempiranno di spettacoli sempre diversi: dall’antica arte del tamburo e della bandiera alle esibizioni di giullari, sputafuoco, musici, falconieri, danzatrici e trampolieri. I protagonisti della prima serata di domani saranno i musici e gli sbandieratori della Federazione balestrieri sammarinesi, la sera di venerdì invece vedrà la Cerna dei Lunghi Archi di San Marino esibirsi con vari spettacoli di falconeria e show acrobatici.