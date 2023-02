Giungla Superbonus "Adesso rifare casa è un affare da ricchi"

"Se sei ricco puoi riqualificare la tua abitazione in modo da risparmiare sulle bollette e sopravvivere in caso di terremoto. Se sei povero c’è solo la provvidenza". Questa la sintesi con la quale la Cgil bolla il nuovo Superbonus varato dal governo. La misura che ha permesso il boom dei cantieri edili negli ultimi due anni è cambiata in modo radicale dopo che il governo ha tolto la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Ciò non significa che il Superbonus non c’è più. Il recupero della spesa viene legata alle detrazioni Irpef nei dieci anni successivi ai lavori. Ma questo sistema, denuncia, Renzo Crociati segretario Fillea Cgil, soprattutto nella realtà riminese diviene impensabile e inapplicabile. "Con il colpo di spugna del governo le ristrutturazioni potranno farle coloro i quali dispongono di risorse finanziarie da poter anticipare per le spese edili e redditi alti per portarle in detrazione Irpef. In provincia di Rimini si tratta di una quota di cittadinanza davvero esigua, almeno stando alle dichiarazioni dei redditi Irpef medie che collocano il nostro territorio all’ultimo posto in regione (17.428,78 euro contro una media regionale di 21.624,78 euro)". Insomma, se le denunce dei redditi sono base e le tasse pagate anche solo rientrare di somme importanti come quelle necessarie per rifarsi casa diviene un sogno.

Chi metterà mano a casa in queste condizioni? Per la Cgil saranno molto pochi e qui arriva un secondo problema: il blocco del comparto edile. Lo stop al Superbonus come lo è stato negli ultimi anni e "il via libera al sub appalto a cascata, voluta dal ministro Salvini nel nuovo Codice degli appalti", finiranno per generare "un aumento della disoccupazione e dei divari sociali". Il boom edile legato alla misura introdotta con il governo Conte ha visto nel territorio riminese un aumento importante degli occupati passati da 4.823 del 2021 ai 6.192 del 2022.

Allo stesso modo erano aumentate le imprese, da 857 a 1.020. Le ore lavorative erano cresciute del 30%. Oggi "le politiche del governo in tema di ristrutturazioni edilizie riporteranno in crisi il settore edile del nostro territorio. Meno lavoro equivale a meno occupati, o meglio a disoccupati. L’altra faccia della medaglia saranno i cittadini senza gradi disponibilità economiche che vedranno sfumare il sogno di rimettere a nuovo casa. "La maggior parte dei riminesi vive in case vetuste ed energivore con classe energetica inferiore alla C (il 35% di tutta la CO2 è prodotta da edifici senescenti). A questo si aggiunge il fatto che il nostro è un territorio ad alto rischio sismico dove il 65% degli edifici è stato costruito prima degli anni ‘90. Le classi sociali più fragili vivono in strutture che alle prime scosse subiscono gravi conseguenze".

Andrea Oliva