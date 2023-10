Giunta e dirigenti, aria di rimpasto. Grandi manovre prima del verdetto

Tutto fermo in attesa della sentenza del Consiglio di Stato, o quasi. I movimenti sottotraccia non mancano in entrambi gli schieramenti. Nella ex maggioranza ci si prepara ai diversi scenari. Una cosa data per certa nel caso di un ritorno di Daniela Angelini è un rimpasto di giunta. Ormai da mesi il segretario del Pd Riziero Santi parla di correttivi da fare dopo un anno di governo, e non è l’unico. Lo ha detto anche la stessa Angelini. I fronti sono diversi: c’è la giunta, lo staff del sindaco e la macchina organizzativa del Comune con i dirigenti.

Partiamo dalla giunta con il ruolo tutt’altro che confermato per l’assessore alla Sanità, Gianluca Garulli. Dalla caduta della giunta per mano del Tar le sue presenze nelle ripetute riunioni di coalizione non sono pervenute. Anche la lista Riccione col cuore, o quel che ne resta, potrebbe pensare a un avvicendamento e l’uomo del futuro è in realtà una vecchia conoscenza. Il candidato più probabile potrebbe essere Alberto Gnoli, già proposto dalla parte più a destra della coalizione come candidato sindaco prima che la scelta ricadesse su Daniela Angelini.

Dopo mesi di assenze alle riunioni di maggioranza, giustificate per motivi personali, si è rivisto invece Oreste Capocasa. Una sua riconferma riprende quota. Il resto della giunta dovrebbe venire riconfermato salvo scossoni. Appaiono blindati al momento i nomi di Andruccioli, Imola, Villa e Nicolardi. Qualcosa dovrebbe invece cambiare nella macchina organizzativa. In un Pd con tante anime, come sempre, si vorrebbe una piccola rivoluzione. Per prima cosa si sogna il grande ritorno della dirigente al bilancio Cinzia Farinelli, cosa gradita da più parti della coalizione. Sponsor eccellenti per favorire il ritorno della super dirigente dell’era tosiana, particolarmente cara al Pd

Ovviamente tutto questo potrebbe svanire nel caso di annullamento delle elezioni comunali. In quel caso cambierebbe tutto a partire dalla tenuta della coalizione. La sopravvivenza del blocco civico è tutta da vedere. Nato come fronte contro la ex sindaca di centrodestra, il tempo trascorso cambierebbe motivazioni e scenario. Dubbi che destabilizzano soprattutto quel che rimane di Riccione col cuore. Di Uniamo si è già detto tanto, incluse le battaglie interne e le ormai numerose fuoriuscite. Non sorprende che il Pd guardi al Movimento 5 stelle nel tentativo di riaprire il confronto interrotto dopo l’esito delle elezioni.

Al momento il segretario del Pd ha giurato fedeltà a Daniela Angelini parlando di riconferma come candidata in caso di nuove elezioni, ma molto dipenderà da che piega prenderà la coalizione. Non è un segreto che Fabio Galli accarezza da tempo l’idea di candidarsi, nel caso in cui la Angelini venisse invitata a farsi da parte.

Andrea Oliva