Giunte e Capitani di Castello. Si vota domenica 23 novembre

A cinque anni di distanza dall’ultima volta, a San Marino si torna alle urne. E c’è già la data. Le elezioni per la nomina dei Capitani di Castello e dei consiglieri delle Giunte di Castello di Acquaviva, Borgo Maggiore, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino, Città di San Marino e Serravalle sono fissate per domenica 23 novembre, come stabilito dal decreto firmato ieri dai Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi.

La Giunta è composta da 7 membri nei Castelli con popolazione pari o superiore a 2.500 abitanti, 5 membri nei Castelli con meno di 2.500 abitanti. Giunta e Capitano vengono eletti ogni cinque anni mediante votazione diretta, dai cittadini sammarinesi maggiorenni e dai cittadini stranieri residenti sul territorio da 10 anni, che abbiano residenza nel Castello.

L’elettorato attivo ai cittadini stranieri residenti è una novità introdotta nella recente legge di Riforma delle Giunte di Castello già dalle elezioni del 2020, in pieno periodo Covid. Le Giunte hanno funzioni deliberative, consultive, promozionali, di controllo e di gestione dei servizi locali. Possono promuovere i referendum, rilasciare il nulla osta preventivo sulla concessione o il trasferimento di licenze commerciali e artigianali da esercitare nel Castello, esprimere pareri sul bilancio dello Stato.

Nei giorni scorsi ai microfoni di San Marino Rtv, il Capitano di Castello di Serravalle e portavoce della Consulta dei Capitani, Roberto Ercolani ha lanciato un appello alla politica e alla popolazione temendo una partecipazione al voto sempre più in calo. "So che ci sono ancora delle problematiche – dice Ercolani – nel senso che in diversi Castelli manca l’adesione da parte della popolazione alle liste. Lancio un appello per chiedere attenzione a quelle che sono le nostre amministrative, a quelle che sono la parte che dovrebbe essere più vicina alla popolazione. Nel 2020, alle ultime elezioni, dissi che avrei voluto che al prossimo voto un aumento del quorum. Mi rendo conto che siamo in una situazione molto difficile perché c’è una disaffezione altissima alle giunte di Castello. Questo non per colpa delle Giunte, perché le giunte stanno lavorando. La gran parte delle giunte con grande spirito di volontariato interviene per aiutare la popolazione, aiutare la comunità, per sostenere la comunità stessa. Sfortunatamente spesso e volentieri i partiti in questo non aiutano. La politica, quella ‘alta’, non aiuta. Abbiamo visto in questi cinque anni che le Giunte non sono tutte uguali. Dipende molto da quelle che sono le adesioni, la vicinanza partitica, gli obiettivi tra governo e amministrazione. Se quindi oggi abbiamo la disaffezione da parte della popolazione è perché effettivamente c’è questa distanza tra politica e Giunte".